В США один человек погиб во время беспорядков из-за смерти афроамериканца

Один человек стал жертвой стрельбы, которая произошла в Миннеаполисе, штат Миннесота, во время закончившейся беспорядками акции протеста из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого обращения полиции, сообщает местная газета Star Tribune.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Как сообщает полиция города, стрельбу открыл владелец ломбарда после того, как участники протестов стали рушить и грабить магазины в районе проведения акций. Раненый в результате стрельбы мужчина был доставлен в больницу, где впоследствии скончался. Полиция задержала одного человека в связи с инцидентом. Протестные акции из-за кончины Флойда проходили в городе второй вечер подряд.

Ранее в соцсетях появились видео, на которых показано задержание жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. На видео видно, что на Флойда, который лежит на земле, уже надели наручники и один из полицейских, держащих его, прижал ему шею коленом. Флойд при этом несколько раз повторяет, что не может дышать, после чего замолкает. Как сообщала полиция, Флойда обнаружили сидящим на автомобиле в состоянии опьянения. Его решили задержать, он оказал сопротивление.

Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех стражей порядка, которые принимали участие в задержании. Мэр города Миннеаполис Джейкоб Фрей призвал арестовать полицейского, который встал коленом на шею задержанного. Президент США Дональд Трамп поручил ускорить расследование инцидента.