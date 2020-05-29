В Нью-Йорке зафиксировали рекордно низкий прирост случаев заражения коронавирусом

Число умерших из-за заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк выросло за последние сутки на 74 человека, количество новых случаев заболевания достигло самого низкого показателя за все время пандемии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил губернатор Эндрю Куомо на пресс-конференции, трансляция которой ведется на его сайте.

"Количество новых случаев COVID-19 снизилось - 163 за вчера. Это самый низкий показатель. Это хорошие новости, сравнительно хорошей новостью является суточный показатель смертности - 74", - отметил губернатор.

Согласно приведенным на пресс-конференции данным, 26 мая в штате зафиксировали смерть 74 человек из-за коронавируса, 25 мая - 73 человек, 24 мая - 96 человек, 23 мая - 109 человек, 22 мая - 84. Куомо подчеркнул, что продолжают снижаться темпы роста числа инфицированных, которым требуется госпитализация.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США более 1,70 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 100 576 человек. В Нью-Йорке сложилась более тяжелая ситуация, чем в любом другом штате. Там выявили более 369,8 тыс. случаев заражения и свыше 29,3 тыс. летальных исходов.