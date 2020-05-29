Трамп проведет пресс-конференцию по Китаю

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет 29 мая пресс-конференцию по Китаю.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

Пресс-конференция может быть посвящена подготовке Китаем законопроекта о национальной безопасности на территории Гонконга.

24 мая помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон введет санкции против КНР, если посчитает, что Гонконг лишен высокой степени автономии. На следующий день президент Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни намерен сделать заявление, касающееся возможных мер в отношении Пекина из-за ситуации с Гонконгом, однако не привел деталей. 27 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что сообщил Конгрессу о том, что его ведомство больше не считает статус Гонконга в КНР автономным.

В четверг Всекитайское собрание народных представителей (парламент КНР) приняло резолюцию о подготовке законопроекта о нацбезопасности на территории Гонконга, который позволит эффективнее поддерживать порядок в специальном административном районе. Местные власти поддержали инициативу и отметили, что та не затронет законные права и свободы населения. Однако некоторые западные страны и сторонники гонконгской оппозиции выразили озабоченность решением и расценили его как нарушение принципа "одна страна - две системы", которым территории гарантирован особый автономный статус.