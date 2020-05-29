В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

76 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.

Всего в столице умерли 2 330 человек, у которых было подтверждено заражение коронавирусом.