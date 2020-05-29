Всех участников парада Победы протестируют на коронавирус
Все участники парада Победы сдадут тест на коронавирус нового типа.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков в интервью газете "Красная звезда".
Военнослужащие смогут участвовать в параде только при условии отсутствии заболевания, отметил Салюков. Он добавил, что на тренировках перед парадом военные будут использовать средства индивидуальной защиты.
Кроме того, по словам главнокомандующего, военнослужащие будут проживать в изолированных помещениях, что позволит минимизировать их контакты друг с другом, а также с гражданским персоналом и местными жителями.
Ранее президент России Владимир Путин назначил проведение парада Победы на 24 июня.
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