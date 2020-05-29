Более 14 тысяч гектаров российских лесов охвачено пожарами

Площадь лесных пожаров в российских регионах составляет более 14,3 тысячи гектаров. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, говорится в сообщение Авиалесохраны.

На данный момент в России действуют 34 лесных пожара на общей площади 14 314 гектаров, указано в сообщении. Отмечается, что пожарные формирования ведут активную работу по тушению пожаров.

В частности, в Красноярском крае огнем охвачено 5,4 тысячи гектаров леса. Кроме того, пожары зафиксированы в Хакасии, Иркутской области, республике Тыва, Забайкальском крае и других регионах.