Число заразившихся коронавирусом в Бразилии за сутки выросло на 26,4 тыс.

Число заразившихся коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки на рекордные 26 417, до 438 238.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют обновленные данные официальной статистики.

Предыдущий максимальный суточный прирост инфицированных - 20 803 - был зафиксирован 22 мая. Как следует из сводки, число летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом, выросло до 26 754, за минувшие сутки их зарегистрировано 1 156. Отмечается, что из 3 281 случая, включенного в суточную статистику последних трех дней, за это время умерли 539 человек, остальные случаи относятся к более раннему периоду. Причины еще 4 211 смертей, которые также могут быть связаны с коронавирусом, выясняются. Выздоровели свыше 177 тыс. пациентов.

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается свыше 95 тыс. инфицированных и почти 7 тыс. умерших. Вторым по числу заразившихся стал соседний Рио-де-Жанейро (почти 45 тыс.), который по числу смертей из-за коронавируса (4 856) обогнал Китай (4 838) и Индию (4 711). За ним следует северо-восточная Сеара (более 37,8 тыс. инфицированных), где умерли 2 733 пациента с коронавирусом.

Тяжелая ситуация складывается в северо-восточных штатах Пернамбуку (свыше 30 тыс. заразившихся и 2 566 умерших) и Мараньян (почти 28 тыс. инфицированных и 887 умерших), а также в штатах Амазонас (более 36,1 тыс. инфицированных и 1 964 умерших) и Пара (почти 33,7 тыс. инфицированных и 2 704 умерших) на севере страны.

Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля - на следующий день после окончания традиционного карнавала, - занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных, уступая только США. 12 мая Минздрав сообщил о 39 положительных пробах, взятых у пациентов с характерными для вызываемого коронавирусом заболевания симптомами в январе. Позже власти штата Сеара выяснили, что первый пациент с симптомами заражения коронавирусом в этом регионе обратился за медпомощью еще 1 января.

Ранее в Минздраве прогнозировали, что ситуация в стране стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад.