Турция отменяет запрет на междугородние поездки, открывает кафе и музеи

В Турции с 1 июня смягчатся ряд ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, в том числе будут разрешены междугородние поездки, заявил президент страны Реджеп Эрдоган.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Anadolu.

Также жители Турции смогут вновь посещать пляжи, заповедники и парки.

Заработают кафе, музеи, детские сады.

Кроме того, с 1 июня к работе приступят госслужащие, ранее отправленные в отпуска или работавшие в "гибком" режиме.

Эрдоган также заявил, что Турция показала миру успех в борьбе против распространения коронавирусной инфекции.