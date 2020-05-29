В Украине за сутки выявлено 429 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки выявлено 429 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщается на странице местного минздрава в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В общей сложности COVID-19 в стране обнаружен у 22 811 человек.

Скончались от инфекции в Украине с момента пандемии 679 пациентов.

Вылечились от коронавируса 8 934 человека.

Напомним, что 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.