https://news.day.az/world/1239318.html В Армении за сутки зафиксировано 460 новых случаев инфицирования COVID-19
В Армении за сутки зафиксировано 460 новых случаев инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки в Армении выявлено 460 случаев инфицирования коронавирусом, умерли 7 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Армении.
Сообщается, что общее число инфицированных COVID-19 в стране достигло 8 676, число умерших увеличилось до 120 человек.
Отмечается, что в настоящее время в Армении насчитывается 5 214 активных больных коронавирусом.
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