В Армении за сутки зафиксировано 460 новых случаев инфицирования COVID-19

За прошедшие сутки в Армении выявлено 460 случаев инфицирования коронавирусом, умерли 7 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Армении.

Сообщается, что общее число инфицированных COVID-19 в стране достигло 8 676, число умерших увеличилось до 120 человек.

Отмечается, что в настоящее время в Армении насчитывается 5 214 активных больных коронавирусом.