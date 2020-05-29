Украина открыла границу со странами ЕС

С 0:00 29 мая 2020 возобновили свою работу 66 пунктов пропуска на государственной границе с украинской стороны. Соответствующее решение ранее принял Кабинет министров Украины.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел страны, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

При этом временно закрытыми остаются 56 пунктов пропуска.

"Государственная пограничная служба Украины проинформировала о возобновлении работы пунктов пропуска с украинской стороны сопредельные страны, в частности страны ЕС и Республику Молдова, поскольку в перечень пунктов пропуска, которые восстанавливают свою работу, не входят пункты пропуска на участках государственной границы с Беларусью и РФ", - говорится в сообщении.