В Афганистане боевики атаковали военных, есть погибшие

"По меньшей мере 15 военнослужащих национальной армии Афганистана и пограничных войск погибли и еще 9 получили ранения в результате нескольких атак боевиков в провинции Пактия на востоке Афганистана".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил глава района Патан Эйд Мохаммад Ахмадзай (Eiyd Mohammad Ahmadzai).

По словам местных жителей, боевикам удалось взять верх, однако Ахмадзай опроверг это сообщение, отметив, что несколько нападавших были убиты или ранены.

Движение "Талибан" пока не выступало с заявлениями по поводу нападения.

Противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан" в Афганистане продолжается, несмотря на усилия по запуску мирного процесса. В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.