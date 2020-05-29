В Южной Корее из-за новых случаев COVID-19 вернули отмененные ранее ограничения

В столичном регионе Южной Кореи закрыли государственные музеи, галереи и театры, открытые ранее в рамках послабления введенных из-за коронавируса ограничительных мер. Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство "Ренхап".

На такой шаг в Сеуле пошли из-за роста новых случаев заболевания COVID-19.

Правительство Южной Кореи также ужесточило меры в образовательных учреждениях. Начальные и средние школы, в том числе в Сеуле и его пригородах, обязали ограничить число учащихся, которое не должно превышать одной трети от общего числа школьников. В министерстве образования страны также напомнили об обязательном соблюдении социальной дистанции в учреждениях.

Уже второй день подряд в Южной Корее фиксируют более 50 новых случаев заболевания, при этом большая часть из них приходится на столичный регион.