В Турции на одной из фабрик прогремел взрыв, есть погибший

В стамбульском районе Башакшехир прогремел взрыв на одной из фабрик,

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По предварительным данным, погиб один человек, двое ранены. Не исключается, что число погибших и раненых может возрасти.

По данным СМИ, причиной взрыва является утечка газа. На месте инцидента работают пожарные и спасатели.

О других деталях происшествия не сообщается.