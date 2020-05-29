Газ по трубопроводу "Ямал - Европа" поступает из Германии в Польшу вместо поставок из России в Европу согласно данным немецкого оператора Gascade, поэтому вся мощность газопровода остается незагруженной.

Из-за прекращения контракта "Газпрома" с Польшей 18 мая 2020 года был приостановлен транзит российского газа по трубопроводу "Ямал - Европа", проложенному из России через Белоруссию и Польшу в Германию, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

С этого момента объемы в трубе польского участка выставляются на аукцион. Длина польского участка - 683 км. Польским участком газопровода владеет EuRoPol Gaz.

Россия и Польша не намерены продлевать контракт на прокачку газа по польской территории по трубопроводу "Ямал - Европа", сообщил ранее представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Прекращение прокачки газа через Польшу может снизить поставки в Европу примерно на 30 миллиардов куб. м: проектная мощность газопровода "Ямал - Европа" составляет 32,9 миллиарда куб. м в год.

С 1996 года Польша получала из России до 10 миллиардов куб. м газа в год, втрое больший объем страна прокачивала в Германию. В 2012 году Польша добилась снижения цены российского газа на 10%, но все равно считала стоимость топлива завышенной. Через подачу иска в Стокгольмский арбитраж Польша получила право требовать от "Газпрома" возврата $1,5 миллиарда. Суд вынес решение в марте 2020 года, в настоящее время юристы "Газпрома" изучают вердикт арбитража.