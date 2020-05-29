В Иране произошло землетрясение силой 4,2 балла

Землетрясение силой 4,2 балла произошло в районе Дехдашт провинции Кохгилуйе и Бойерахмед на юго-западе Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Центр сейсмологической службы Института геофизики Тегеранского Университета.

Землетрясение произошло на глубине 14 км. О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.