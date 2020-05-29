https://news.day.az/world/1239373.html В Иране произошло землетрясение силой 4,2 балла
В Иране произошло землетрясение силой 4,2 балла
Землетрясение силой 4,2 балла произошло в районе Дехдашт провинции Кохгилуйе и Бойерахмед на юго-западе Ирана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Центр сейсмологической службы Института геофизики Тегеранского Университета.
Землетрясение произошло на глубине 14 км. О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.
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