Великобритания предложила создать альянс из 10 стран для развертывания сетей 5G

Лондон предложил Вашингтону сформировать альянс в составе 10 демократических государств (D10) для создания "альтернативного пула" поставщиков оборудования для развертывания сетей 5G и других технологий, чтобы не зависеть в этих сферах от импорта из Китая. Об этом сообщает газета The Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По мнению британского руководства, в такой союз должны войти страны Группы семи (G7), а также Австралия, Южная Корея и Индия. "Нам нужны новые участники рынка", - заявил информированный источник Уайтхолла (улица, на которой расположены главные правительственные учреждения страны). Их отсутствие и послужило, по его словам, причиной обращения за помощью к китайской компании Huawei.

Британские власти заявили на днях о том, что проведут новую экспертизу роли Huawei в развертывании сетей 5G в Соединенном Королевстве. Это поручено Национальному центру кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC), входящему в британскую спецслужбу электронной разведки - Центр правительственной связи Великобритании (Government Communications Headquarters, GCHQ). Такое решение принято после того, как США объявили о дополнительных санкциях в отношении Huawei, уточнил официальный представитель NCSC. "Мы внимательно рассмотрим любые аспекты возможного воздействия продукции китайской компании на британские сети, - сказал он. - Безопасность и устойчивость наших сетей мобильной связи имеют первостепенное значение".

Британский премьер Борис Джонсон, как проинформировала ранее газета, также поручил экспертам разработать план самообеспечения страны жизненно важными предметами медицинского назначения и другими стратегическими товарами, чтобы положить конец зависимости от китайского импорта. В рамках программы под кодовым названием Project Defend ("Проект защиты") будут определены, по свидетельству издания, основные уязвимые стороны экономики страны в связи с новым подходом к национальной безопасности с учетом пандемии коронавируса.

"Устойчивость экономики рассматривается как вопрос национальной безопасности, и речь идет о диверсификации линий поставок, чтобы больше не зависеть от отдельных стран в непродовольственных товарах первой необходимости", - сообщили лица, знакомые с проектом.

Великобритания зависит, согласно информации экспертов, от поставок из Китая 71 категории критически важных товаров. Они включают, в частности, активные фармацевтические ингредиенты, необходимые для изготовления болеутоляющих средств, антибиотиков и противовирусных препаратов. Среди них и промышленные химикаты, некоторые металлические изделия и потребительская электроника, в том числе мобильные телефоны и ноутбуки.