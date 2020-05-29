Во Франции в первом квартале зафиксировано рекордное падение ВВП

Экономика Франции вошла в рецессию, хотя спад в первом квартале оказался менее резким, чем предполагалось ранее.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, вторая по величине экономика еврозоны в январе-марте сократилась на 5,3% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, свидетельствуют окончательные данные национального статистического института Insee. Предварительные данные указывали на падение ВВП на 5,8%.

Хотя квартальное падение оказалось менее резким, чем первоначально предполагалось, оно все же было максимальным с 1968 года.

В четвертом квартале 2019 года ВВП Франции сократился на 0,1%. Спад по итогам второго квартала подряд означает техническую рецессию.