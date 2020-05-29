В Турции за последние сутки от коронавируса вылечились 1 594 человек

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 28 человек, общее число жертв заболевания достигло 4 489.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 162 120, за прошедшие 24 часа 1 141 тест на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что общее число выздоровевших, учитывая 1 594 человек за последние сутки, достигло 125 963.