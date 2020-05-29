https://news.day.az/world/1239502.html В Турции за последние сутки от коронавируса вылечились 1 594 человек
В Турции за последние сутки от коронавируса вылечились 1 594 человек
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 28 человек, общее число жертв заболевания достигло 4 489.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 162 120, за прошедшие 24 часа 1 141 тест на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших, учитывая 1 594 человек за последние сутки, достигло 125 963.
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