https://news.day.az/world/1239506.html В торговом центре во Флориде произошла перестрелка, есть пострадавшие
В торговом центре во Флориде произошла перестрелка, есть пострадавшие
По меньшей мере два человека получили ранения в результате стрельбы в пригороде Майами, сообщает WPTV. Пострадавших доставили в больницу, американские полицейские не уточнили, был ли задержан подозреваемый, но заявили, что угрозы для окружающих нет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, выстрелы прогремели около 11 часов по местному времени в одном из магазинов торгового центра Aventura Mall в городке Авентура (округ Майами-Дейд). Что стало причиной конфликта, остается неизвестным.
Стражи порядка быстро оцепили ТЦ, внутри они обнаружили двух человек с огнестрельными ранениями, их экстренно доставили в больницу.
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