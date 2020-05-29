В торговом центре во Флориде произошла перестрелка, есть пострадавшие

По меньшей мере два человека получили ранения в результате стрельбы в пригороде Майами, сообщает WPTV. Пострадавших доставили в больницу, американские полицейские не уточнили, был ли задержан подозреваемый, но заявили, что угрозы для окружающих нет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, выстрелы прогремели около 11 часов по местному времени в одном из магазинов торгового центра Aventura Mall в городке Авентура (округ Майами-Дейд). Что стало причиной конфликта, остается неизвестным.

Стражи порядка быстро оцепили ТЦ, внутри они обнаружили двух человек с огнестрельными ранениями, их экстренно доставили в больницу.