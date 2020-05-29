В США успешно испытали крупнейший коммерческий электросамолет

Самый большой в мире коммерческий электрический самолет Cessna Grand Caravan 208B успешно совершил первый испытательный полет в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, летательный аппарат является модификацией одноименного самолета, оснащенной электродвигателем.

"Успешный полет eCaravan, оснащенного <...> электродвигателем magni500 (компании-производителя электродвигателей magniX), состоялся сегодня утром в Центре летных испытаний AeroTec в международном аэропорту Гранд Каунти (в штате Нью-Мексико ). <...> Это большой шаг в развитии электрической авиации", - говорится в распространенном в четверг заявлении компании AeroTec, занимающейся летными испытаниями и сертификацией воздушных судов.

Как сообщает со ссылкой на главу magniX Рои Ганзарски новостной авиационный портал FlightGlobal, электросамолет может принять на борт до пяти пассажиров и способен преодолевать расстояние в 160 км. MagniX и AeroTEC работают над тем, чтобы завершить сертификацию воздушного судна к концу 2021 года. При этом, как прогнозирует Газарски, к тому времени появятся технологии, благодаря которым электросамолет сможет преодолеть то же расстояние с девятью пассажирами.