https://news.day.az/world/1239512.html В Великобритании за сутки от COVID-19 умерли 324 человека
В Великобритании за сутки от COVID-19 умерли 324 человека
В Великобритании за сутки от коронавируса скончались 324 человека,
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет минздрав страны.
Днем ранее коронавирус подтвердился у 1877, скончались 377 пациентов.
Отмечается, что всего в стране заразилась 271 тыс., умерли 38 тыс. пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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