Трамп заявил о прекращении отношений с ВОЗ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разрывает все отношения со Всемирной организацией здравоохранения.

По словам американского лидера, такое решение принято из-за отказа ВОЗ проводить требуемые реформы, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Трамп отметил, что США с сегодняшнего дня разрывают с организацией отношения и перенаправляют средства всему миру на срочные нужды здравоохранения, сообщает РИА Новости. По словам американского лидера, Вашингтон предоставлял ВОЗ детальный план реформ, но они отказались пойти навстречу.

Ранее глава Штатов написал письмо директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу. В нем Трамп написал, что США полностью разорвут финансовые отношения с организацией, если она в течение тридцати дней не проведет реформы, требуемые Америкой. По словам президента, его администрация провела расследование, которое доказало неудачное реагирование ВОЗ на пандемию коронавируса.