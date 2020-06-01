В Бразилии число инфицированных COVID-19 превысило полмиллиона

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 514 849 человек, в воскресенье зафиксировано 16 409 новых заболевших.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщается на сайте бразильского минздрава.

За сутки в стране было зарегистрировано 480 смертей, связанных с коронавирусом. По состоянию на 19:00 местного времени общее число жертв COVID-19 достигло 29 314.

Выздоровели более 200 тысяч человек, еще почти 279 продолжают лечиться.

Наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом сложилась в штатах Сан-Паулу (109 698 инфицированных и 7 615 умерших) и Рио-де-Жанейро (53 388 заболели, 5 344 умерли).

Бразилия занимает второе после США место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом.

В конце мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала Южную Америку новым эпицентром пандемии COVID-19.