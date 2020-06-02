В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом

Еще 71 пациент, заразившийся коронавирусной инфекцией, умер в Москве за сутки. Об этом, как передает Trend со ссылкойна ТАСС, сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.

Всего в столице умерли 2 624 человека, у которых был подтвержден коронавирус.