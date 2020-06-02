Полиция жестоко избивает протестующих в США

В результате расовых протестов, охвативших США, уже погибли более 20 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, по данным американских СМИ, задержаны более 4 тысяч протестующих - их обвиняют в мародерстве, перекрытии дорог и нападении на полицейских. Некоторые из них устроили поджоги в районе Белого дома, в связи с чем президенту Дональду Травму пришлось укрыться в бункере.

Однако главные последствия протестов еще впереди - массовые скопления на улицах страны, еще не пережившей пандемию, угрожают новой волной заражения COVID-19.