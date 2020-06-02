В Токио зафиксировали резкий скачок новых случаев заражения коронавирусом

Резкий скачок числа новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Токио, где неделю назад отменили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пандемии. Об этом сообщило японское общественное телевидение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что за минувшие сутки здесь было выявлено более 30 новых случаев заражения. Такой резкий прирост числа новых инфицированных последний раз отмечался в Токио 19 дней назад - 14 марта.

В то же время город Китакюсю на юго-западе Японии продолжает оставаться главным очагом распространения коронавируса в Японии. За последние сутки там было выявлено 16 новых случаев инфицирования, за последние 10 дней коронавирусом заразились 113 человек. Городские власти на прошлой неделе заявили о второй волне коронавируса и попросили жителей проявить самодисциплину и по возможности не покидать свои дома. Несмотря на рост числа инфицированных, правительство Японии заявляет, что серьезных оснований вводить локальный режим ЧС в префектуре Фукуока, где расположен Китакюсю, пока нет.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим ЧС, 16 апреля власти расширили его на всю территорию страны и затем продлили до 31 мая. Не дожидаясь этого срока, правительство 14 мая объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране - в 39 из 47 префектур. Через неделю власти также приняли решение об отмене ограничительных мер в Киото, Осаке и Хёго. С 25 мая режим ЧС снят в префектурах Токио, Канагава, Сайтама, Тиба и Хоккайдо.

По последним данным, общее количество заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превысило 17,6 тыс. человек, 911 человек умерли. Всего в стране выздоровели порядка 15 тыс. человек, 116 остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии. По всей территории Японии на прошлой неделе был отменен режим чрезвычайной ситуации. В то же время местные власти признают неизбежность второй волны распространения коронавируса и призывают местных жителей сделать все необходимое для того, чтобы ее масштабы стали незначительными.