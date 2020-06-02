Магазины Apple в США закрываются из-за погромов

Магазины Apple в США, которые едва успели открыться после эпидемии коронавируса снова закрыты, на это раз из-за начавшихся в Миннеаполисе погромов, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Волна грабежей не могла не затронуть и Apple Store, буквально набитые дорогостоящей техникой. И не только в Миннеаполисе, но и в Филадельфии, Вашингтоне и Финиксе.

Другой вопрос, что воспользоваться украденными устройствами невозможно, по крайней мере по прямому их назначению. Дело в том, что еще четыре года назад Apple внедрила новый комплекс защиты витринных образцов, как раз той техники, что выставлена в магазинах и которую сравнительно несложно украсть. Как только такой телефон отключают от Wi-Fi сети, он сразу же блокируется и без ввода данных, которые есть только у сотрудников магазина работать оно больше не будет. Тоже самое происходит и с планшетами, и с ноутбуками.

Впрочем, раньше это грабителей не останавливало, например в прошлом году в США прокатилась целая волна таких магазинных краж - преступники вламывались в Apple Store и выносили как можно больше различных гаджетов от телефонов до планшетов и ноутбуков. Затем их вероятней всего продавали на запчасти, которые в случае с техникой Apple тоже довольно дорогие. А что касается официальной позиции Apple относительно всего происходящего, то глава компании Тим Кук не осудил демонстрантов, высказался довольно сдержанно, написав в Twitter: "Миннеаполис скорбит не просто так" и призвал к справедливости.

Между тем начался новый этап большой консольной войны. И на этот раз ход сделала Sony, всего за несколько часов намекнув, что следующая консоль будет дорогая, но при этом она все равно будет в дефиците, и при этом ее все-таки стоит ждать и объявила, что уже на этой неделе покажут игры для PlayStation 5, то есть именно то, зачем такие приставки и покупают.

Мероприятие пройдет в формате прямой трансляции в четверг вечером по Москве. И игровая индустрия, и собственно геймеры рассчитывают на большое шоу. Дело в том, что Microsoft недавно провела аналогичную презентацию игр следующего поколения и фанаты Xbox остались разочарованы. Главная претензия - недостаточно показан, собственно, геймплей. В основном лишь трейлеры игр, поэтому от Sony ждут именно демонстрации возможностей будущей приставки, потому что технические характеристики перспективных консолей раскрыли уже и Sony, и Microsoft, и они по сути сопоставимы.

Важно, как разработчики будут использовать новые возможности железа, такие как принципиально новую графику и скорость загрузки игр. Ну и еще одна интрига, это конечно покажет ли Sony внешний вид приставки и объявит ли ее цену, поскольку Microsoft уже рассказал, как будет выглядеть следующий Xbox, а Sony пока хранят тайну. Цену не назвал никто из игроков, видимо обе компании боятся сделать первый шаг, ведь у конкурента тогда будет возможность поставить ценник немножечко пониже и выиграть хотя бы на этом.

Впрочем, известно уже, что у Sony приставка получается дороже нынешних. По информации Bloomberg стоимость производства PlayStation 5 составляет около $450 - это значит, что на полке устройство будет стоить не меньше, а то и больше до $500.