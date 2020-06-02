https://news.day.az/world/1240498.html В Иране ожидается вторая волна пандемии коронавируса
В Иране ожидается вторая волна пандемии коронавируса
Иран предсказал вторую волну пандемии пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения страны Саид Намаки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Он рассказал, что в мае в стране наблюдается увеличение числа зараженных, поэтому говорить о победе над инфекцией пока рано.
"Если наши люди так и не соблюдают меры предосторожности, нужно готовиться к худшему", - считает глава министерства здравоохранения. Намаки добавил, что новая вспышка может ударить еще сильнее.
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