В Иране ожидается вторая волна пандемии коронавируса

Иран предсказал вторую волну пандемии пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения страны Саид Намаки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он рассказал, что в мае в стране наблюдается увеличение числа зараженных, поэтому говорить о победе над инфекцией пока рано.

"Если наши люди так и не соблюдают меры предосторожности, нужно готовиться к худшему", - считает глава министерства здравоохранения. Намаки добавил, что новая вспышка может ударить еще сильнее.