https://news.day.az/world/1240499.html Так в Бразилии спасаются от пандемии коронавируса - ФОТОРЕПОРТАЖ
Так в Бразилии спасаются от пандемии коронавируса - ФОТОРЕПОРТАЖ
Число инфицированных коронавирусом в Бразилии, президент которой не раз выступал против жесткого карантина в стране, перевалило за полмиллиона.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, один из эпицентров заражения - город Манаус, система здравоохранения которого не справляется с ежедневно увеличивающимся потоком больных. Особенно страдают самые бедные слои населения, оставшиеся без медицинской помощи: тяжелобольных пациентов некуда везти, мест в больницах нет, "скорые" их забирать отказываются.
Как 32-летняя медсестра Вандерлешия Ортега душ Сантуш своими силами пытается спасти индейскую общину - в фотогалерее "Известий".
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