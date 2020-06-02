Так в Бразилии спасаются от пандемии коронавируса

Число инфицированных коронавирусом в Бразилии, президент которой не раз выступал против жесткого карантина в стране, перевалило за полмиллиона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, один из эпицентров заражения - город Манаус, система здравоохранения которого не справляется с ежедневно увеличивающимся потоком больных. Особенно страдают самые бедные слои населения, оставшиеся без медицинской помощи: тяжелобольных пациентов некуда везти, мест в больницах нет, "скорые" их забирать отказываются.

Как 32-летняя медсестра Вандерлешия Ортега душ Сантуш своими силами пытается спасти индейскую общину - в фотогалерее "Известий".