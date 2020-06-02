Для разгона протестующих в Вашингтоне задействовали военные вертолеты

Военные вертолеты США в столичном округе Колумбия в ночь на вторник несколько раз проходили над толпами участников массовых протестов на низкой высоте, чтобы разогнать собравшихся. Об этом сообщает во вторник телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При полете на низкой высоте вертолеты издают сильный шум, поднимают в воздух большое количество пыли. Подобная тактика, отмечает телеканал, используется для запугивания людей. По сообщениям очевидцев, на которые ссылается Fox News, были задействованы вертолеты UH-60 Black Hawk и UH-72 Lakota.

Другие американские СМИ сообщают о появлении военных на улицах столицы США в ночь на вторник после того, как президент Дональд Трамп заявил, что может задействовать армию для пресечения массовых беспорядков. По данным газеты Stars and Stripes, в округ Колумбия прибыли подразделения полиции и военных инженеров, однако они еще находятся за пределами города. Корреспондент газеты USA Today сообщает о "военной технике и военнослужащих" на улицах Вашингтона, хотя не уточняет, что это была за техника.

Как заявил Трамп, федеральное правительство готово применить вооруженные силы для восстановления правопорядка в районах, где в последние дни произошли крупные беспорядки. Однако за пределами столичного округа для этого требуется согласие губернатора штата.