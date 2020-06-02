"Экспо-2020" перенесли на следующий год

Страны, входящие в Международное бюро выставок, проголосовали за перенос следующей всемирной выставки "Экспо-2020" в Дубае на один год. Мероприятие пройдет с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Поскольку проведение генеральной ассамблеи Международного бюро выставок было невозможно из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, государства - члены МБВ дистанционно проголосовали за предложение правительства ОАЭ о переносе сроков проведения "Экспо-2020" Дубай. Хотя голосование продолжалось до 29 мая, порог в две трети голосов был преодолен спустя неделю после открытия голосования 24 апреля", - говорится в сообщении.