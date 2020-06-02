В здании телеканала в Эквадоре взорвали бомбу

Взрыв произошел в штаб-квартире частного телеканала Teleamazonas в Эквадоре.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Инцидент произошел в здании, расположенном в городе Гуаякиль. В заявлении телеканала сказано, что было подорвано взрывное устройство, но погибших нет - только материальный ущерб.

Представители телеканала уточнили, что будут продолжать работать и сообщать о расследованиях актов коррупции в стране.

"Это средство массовой информации сохраняет свою приверженность эквадорскому обществу и будет продолжать пользоваться свободой выражения мнений, которая должна господствовать в правовом государстве", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы проводят расследование по факту произошедшего