https://news.day.az/world/1240553.html В США волонтеры убирают мусор после беспорядков - ФОТО
В США волонтеры убирают мусор после беспорядков - ФОТО
В американском Белвью волонтеры пришли на площадь с вениками, пакетами для мусора и чистящими средствами, чтобы убрать последствия мародерства и вандализма, передает Day.Az со ссылкой на Униан.
Напомним, что смерть Джорджа Флойда, которого при задержании 25 мая почти десять минут душил коленом полицейский, вызвала волну протестов не только в США, но и в других странах мира.
Мирные демонстрации прошли в Германии и Великобритании. Ожидается, что похороны афроамериканца пройдут в Миннеаполисе 4 июня.
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