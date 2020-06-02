В США волонтеры убирают мусор после беспорядков

В американском Белвью волонтеры пришли на площадь с вениками, пакетами для мусора и чистящими средствами, чтобы убрать последствия мародерства и вандализма, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

Напомним, что смерть Джорджа Флойда, которого при задержании 25 мая почти десять минут душил коленом полицейский, вызвала волну протестов не только в США, но и в других странах мира.

Мирные демонстрации прошли в Германии и Великобритании. Ожидается, что похороны афроамериканца пройдут в Миннеаполисе 4 июня.