https://news.day.az/world/1240578.html В Африке число случаев COVID-19 превысило 150 тысяч
В Африке число случаев COVID-19 превысило 150 тысяч
Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке заявило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 150 тыс.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на странице организации в Twitter.
При этом указывается, что умерли из-за коронавируса в регионе более 4,2 тыс. человек, а выздоровели - более 63 тыс.
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