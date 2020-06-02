В Африке число случаев COVID-19 превысило 150 тысяч

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке заявило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 150 тыс.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на странице организации в Twitter.

При этом указывается, что умерли из-за коронавируса в регионе более 4,2 тыс. человек, а выздоровели - более 63 тыс.