Экономика Франции сократится на 11% в 2020 году

Экономика Франции сократится на 11% в этом году из-за коронавирусного кризиса, заявил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Мы сильно пострадали от вируса, мы приняли эффективные меры для защиты здоровья французского народа, но экономика была практически полностью остановлена на три месяца, и мы заплатим за это темпами экономического роста", - заявил Ле Мэр, выступая на радиостанции RTL.

В первом квартале вторая по величине экономика еврозоны сократилась на 5,3% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, максимальными темпами с 1968 года.

В IV квартале 2019 года ВВП Франции сократился на 0,1%. Спад по итогам второго квартала подряд означает техническую рецессию.

В середине марта правительство Франции ввело жесткие ограничения, чтобы сдержать распространение коронавируса. Хотя с 11 мая в стране начали снимать ограничительные меры, по итогам 2020 года падение ВВП Франции, как ожидается, составит 11%, а не 8%, как предполагалось ранее.

"С экономической и социальной точек зрения худшее для нас еще впереди", - отметил Ле Мэр.

Правительство пытается избежать череды банкротств в розничной торговле, разыскивая покупателей для крупных сетей одежды Camaieu, Conforama и La Halle, в которых работают тысячи людей, сказал министр.

В этом месяце он уже объявил о планах поддержки туризма и автомобильной промышленности. Власти также готовят меры поддержки аэрокосмической промышленности.