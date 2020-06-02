Из автосалона в США угнали сразу 50 автомобилей

Уличные беспорядки в Соединенных Штатах обернулись самым настоящим мародерством. В одном из калифорнийских городов из автосалона вывезли полсотни новеньких "Доджей" и "Джипов", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Невероятный по своей дерзости инцидент произошел в городке Сан-Леандро, который в целом довольно сильно пострадал от гражданских беспорядков. Мародеры проникли в дилерский центр Dodge и Jeep, где устроили погром и угнали, как минимум, 50 дорогих автомобилей, среди которых были спорткары и внедорожники ценой около 100 000 долларов.

Как уточняет CBS, агрессивные злоумышленники сначала разгромили находящийся напротив фирменный магазин Nike, после чего отправились в автосалон. Владелец салона Калос Идальго вместе с сотрудниками попытался блокировать выезды для мародеров другими автомобилями, но отстоять имущество не удалось.

В итоге грабители смогли проникнуть в дилерский центр, взломали сейф с ключами от машин и угнали из автосалона практически все автомобили. Мало того, беспредельщики начали куражиться и при выезде из салона устраивать "бернаут", то есть, жечь покрышки, на только что угнанных машинах. Их оказалось так много, что на бульваре даже образовалась пробка. В соцсетях опубликовано довольно много видео, где запечатлены действия мародеров.

В числе похищенных машин оказались мощные Dodge Challenger и Charger SRT Hellcat, а также внедорожники Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

По словам Идальго, звонок в полицию был абсолютно бесполезным, поскольку все патрули были задействованы в противодействии беспорядкам. "Мы пытались вызвать полицию, но они были слишком заняты", - поясняет владелец автосалона.

Карлос Идальго уточняет, что все угнанные машины были оснащены GPS-трекерами, и местоположение их известно. Однако, судя по всему, возвращать украденные машины и задерживать мародеров сейчас просто некому.