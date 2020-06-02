В Австралии прошла акция протеста в связи с гибелью Джорджа Флойда

Несколько сотен жителей Сиднея приняли участие в акции протеста против полицейского произвола в отношении чернокожих в США. Как сообщает национальный телеканал SBS во вторник, марш солидарности прошел по центральным улицам города от парка Гайд до центральной городской площади Мартин-Плейс и здания генерального консульства США в Сиднее, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Необходимо что-то делать прямо сейчас, и нужно остановить гибель чернокожих людей во всех странах мира ради справедливости", - заявили организаторы перед началом акции. Также они обратились к протестующим с просьбой сохранять спокойствие, сохранять социальную дистанцию и не снимать медицинские маски.

Участники марша призывали привлечь к ответственности виновных в смерти афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания стражами порядка в городе Миннеаполисе (штат Миннесота), и положить конец расовой дискриминации, в том числе в Австралии. Протестующие скандировали "Нет мира, нет справедливости" и повторяли последние слова Флойда "Я не могу дышать". Демонстранты несли флаги аборигенов Австралии и плакаты с надписями: "Жизнь черных имеет значение" (Black Lives Matter) и "Правосудие для Флойда" (Justice for Floyd).

Накануне вечером аналогичная акция протеста прошла в австралийском Перте, расположенном на западном побережье континента. По данными полиции, в митинге приняли участие порядка 2 тыс. человек.