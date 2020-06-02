https://news.day.az/world/1240606.html Известна дата возобновления международных авиарейсов в Турции
Известна дата возобновления международных авиарейсов в Турции
Основной турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines начнет совершать международные рейсы с 18 июня.
Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь авиакомпании Яхья Юстюн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Из Базеля в Газиантеп, из Франкфурта-на-Майне в Элязыг. С 18 июня мы начинаем прямые международные рейсы из 16 городов Европы в 14 городов Анатолии", - написал представитель Turkish Airlines на своей странице в Twitter.
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