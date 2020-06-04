США запретили полеты китайским авиакомпаниям

Американская администрация с 16 июня вводит запрет для китайских авиакомпаний на осуществление коммерческих пассажирских перевозок между США и Китаем. Об этом говорится в распоряжении Министерства транспорта США, распространенном 3 июня, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Запрет может вступить в силу и раньше 16 июня, если президент Дональд Трамп примет соответствующее решение.

Мера затронет семь авиакомпаний, среди которых Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Hainan Airlines.

Как пояснили в Минтрансе США, запрет вводится в связи с тем, что власти Китая не предоставили "американским авиаперевозчикам разрешение в полном объеме пользоваться их двусторонним правом на осуществление регулярных пассажирских рейсов в и из Китая", тогда как китайские компании могут продолжать авиаперевозки.

При этом в американском ведомстве подчеркнули, что Вашингтон готов будет пересмотреть свое решение в том случае, если китайские власти "скорректируют свои действия" для улучшения ситуации.