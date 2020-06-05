Илон Маск назвал Amazon монополистом

Американский предприниматель Илон Маск полагает, что компания Amazon обеспечила себе монополию на рынке и должна быть разделена.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение он выразил в четверг в Twitter.

"Пришло время разделить Amazon. Монополии - это неправильно", - отметил он. "Джефф Безос, это безумие", - также написал Маск, говоря об основателе Amazon.

Данные сообщения Маск опубликовал в ответ на запись другого пользователя. Последний посетовал на то, что компания Amazon отказалась выставить на продажу его книгу о новом коронавирусе через свой сетевой сервис.

Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Она была основана Безосом в 1994 году. Рыночная капитализация компании сейчас оценивается примерно в $1,23 трлн.