Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали заразился коронавирусом.
Об этом Берик Уали написал на своей странице в Facebook, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"К сожалению, должен сообщить о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат, несмотря на все меры предосторожности. В настоящее время я нахожусь в больнице под наблюдением врачей. Состояние удовлетворительное.
Сразу хочу заявить, что Президент К.К. Токаев продолжает работу в соответствии с графиком, его здоровью ничто не угрожает. Глава государства регулярно проходит тестирование", - написал Уали.
Пресс-секретарь отметил, что в резиденции президента Казахстана ужесточены меры безопасности.
"В Акорде усилен санитарный режим, ужесточены меры безопасности.
Призываю всех строго соблюдать режим карантина и профилактические меры ради собственного здоровья и благополучия ваших родных и близких. Нельзя легкомысленно относиться к пандемии", - добавил Уали.
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