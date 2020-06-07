В Берлине 93 человека задержаны на акциях против расизма

Не менее 93 человек задержаны во время акций протеста против расизма, дискриминации и полицейского насилия в германской столице, во время демонстраций пострадали 28 стражей правопорядка. Такие данные привели в воскресенье журналистам в правоохранительных органах Берлина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Трое пострадавших полицейских получили амбулаторную помощь. Задержания производились по подозрению в нарушении общественного порядка, сопротивлении и нападении на сотрудников правоохранительных органов, попытке противозаконного освобождения арестованных, нарушениях закона о защите от инфекционных заболеваний, а также нарушении неприкосновенности жилища. Порядок в столице ФРГ в субботу обеспечивали около 800 полицейских.

Только в демонстрации на площади Александерплац приняли участие примерно 15 тыс. человек. Акция в целом проходила мирно, но по ее завершении у расположенного там железнодорожного вокзала из оставшейся толпы в стражей порядка полетели бутылки и камни. Пострадал фотожурналист.

Демонстрации в знак солидарности с американским народом после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда прошли и в других немецких городах - в Мюнхене, в Гамбурге (в котором акция также сопровождалась беспорядками), во Франкфурте-на-Майне, в Дортмунде, Дрездене, Дюссельдорфе и в Кёльне.