Китай приостановил прием платежей по обслуживанию долга от 77 стран

Правительство Китая приостановило прием платежей по обслуживанию долга от 77 стран мира в рамках борьбы с пандемией. Об этом говорится в опубликованной в воскресенье Госсоветом КНР Белой книге "Борьба с COVID-19: действия Китая", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай принял активное участие в инициативе G20 по приостановлению платежей по обслуживанию долга. К настоящему времени объявлено о приостановлении платежей по обслуживанию долга для 77 развивающихся стран", - говорится в Белой книге.

Кроме того, Китай планирует расширить помощь странам Африки. "В дополнение к медицинской помощи более 50 странам Африки и Африканскому союзу, а также к направлению семи групп экспертов, работающих на континенте, Китай предоставит дополнительную помощь африканским странам, а также будет оказывать им посильное содействие", - отмечается в документе.

Белая книга "Борьба с COVID-19 [вызываемое коронавирусом заболевание]: действия Китая" опубликована пресс-канцелярией Госсовета КНР 7 июня. В документе подробно описываются действия правительства Китая по борьбе с эпидемией с 27 декабря 2019 года по конец мая этого года. В нем также разъясняется позиция правительства КНР относительно пандемии и ее причин. Белая книга также поясняет, какие действия Китай планирует предпринять для расширения международного сотрудничества в борьбе с эпидемией, изучения коронавируса, оказания помощи другим странам, разработки вакцин и медицинских препаратов для профилактики и лечения вызываемого инфекцией заболевания.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 6,6 млн человек, более 380 тыс. умерли.