США переводят военных из Германии в Польшу

К концу лета этого года численность американского воинского контингента на территории Германии сократится почти на 10 тыс. военных.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ издал Президент США Дональд Трамп, о чем, как сообщают немецкие СМИ, его администрация немедленно проинформировала коллег в Берлине. Выведенный из Германии контингент Вашингтон планирует разместить в Польше. Таким образом, численность американского контингента в ФРГ сократится с 35 до 25 тыс. человек. По договору, максимально допустимая численность равна 52 тыс. военнослужащих.

Переговоры между Вашингтоном и Берлином шли с осени 2019 года. Некоторые скептики уже поспешили связать данное решение Трампа с нежеланием Ангелы Меркель участвовать в саммите "большой семерки", однако в правительстве Германии это опровергают.