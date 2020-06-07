В Иране число случаев COVID-19 превысило 171 тыс.

Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 171 тысячу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в эфире телеканала IRINN сообщил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур.

За прошедшие сутки удалось выявить 2364 новых случая заражения коронавирусом по всей стране, скончались 72 человека. Таким образом, общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 171 789, а жертв - 8291. При этом, добавил Джаханпур, выздоровели 134 349 человек.

В первую неделю июня число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом впервые за более чем два месяца превысило 3 тысячи, а 4 июня в Иране был установлен антирекорд за все время пандемии - 3574 случая. Однако в последние три дня Иран фиксирует менее 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. При этом в один из дней еще в начале мая было всего 802 случая заражения.