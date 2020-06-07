В Риме футбольные фанаты избили полицейских из-за коронавируса

Сторонники крайне правых партий и футбольные фанаты вышли на улицы Рима для того, чтобы выразить несогласие с политикой правительства Италии в области борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Протестующие призвали правительство уйти в отставку, так как, по их мнению, действия властей привели к развалу экономики и массовой безработице.

После драки между участниками протестов сотни разгоряченных демонстрантов начали избивать полицейских. Они забрасывали сотрудников органов бутылками, камнями и дымовыми бомбами. В ответ полиция применила водяные пушки и слезоточивый газ.

Недавно Италия приступила к последнему этапу смягчения карантинных мер. Власти открыли международные границы страны, а также разрешили передвижение между ее регионами.