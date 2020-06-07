В США мародеры обезобразили редкий суперкар Porsche

В США в ходе массовых беспорядков мародеры обезобразили редкую версию Porsche 911 - суперкар линейки GT3 RS серии 997.1. Черное купе оказалось на пути протестующих в Беверли-Хиллз (Калифорния). Кузов, обвес и салон Porsche серьёзно пострадали от действий лутеров, и восстановление спецверсии вряд ли будет целесообразно, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

Редкий спорткар Porsche 911 GT3 RS в кузове 997 оказался разрушен в ходе массовых протестов против расизма, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Разбитое мародерами купе оказалось брошенным прямо по центру улицы - вероятно, владельцу удалось покинуть автомобиль, забрав ключ.

После погрома у "девятьсот одиннадцатого" не осталось целых наружных элементов: на кузов нанесли граффити; все стёкла, кроме лобового, разбили, задний спойлер и передний спилттер сломали, крышу деформировали, правое зеркало заднего вида оторвали, крылья помяли, а в салоне распылили огнетушитель.