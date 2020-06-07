Швеция запускает программу массового бесплатного тестирования на коронавирус и антитела

Швеция заявила, что предоставит бесплатное тестирование для всех, у кого обнаружены симптомы коронавируса, и проведет отслеживание контактов для инфицированных, передает Day.Az со ссылкой на MedikForum.ru.



Объявление было сделано, поскольку страна заявила, что она позволит путешествовать по стране по всей стране, спустя почти три месяца после того, как она не поощрялась в соответствии с антивирусными мерами.



Целью новой программы тестирования является контроль уровня заболеваемости в стране, которая не налагает жестких мер по локализации, как многие ее европейские соседи.

Тестирование расширяется

Правительство выделит 5,9 миллиарда шведских крон (640 миллионов долларов), в дополнение к обещанному миллиарду крон, на покрытие расходов на тестирование и отслеживание контактов.

"Отныне каждый, у кого есть симптомы, сможет бесплатно пройти тестирование на наличие коронавируса COVID-19", - заявил журналистам министр финансовых рынков Пер Болунд.

Оба теста для выявления активных инфекций и серологические тесты для выявления антител к коронавирусу будут широко доступны.

Социальное дистанцирование рекомендуется

Правительство заявило, что с 13 июня шведы без симптомов коронавируса смогут свободно перемещаться по стране, хотя должны придерживаться рекомендаций по социальному дистанцированию.

"Ситуация еще серьезная. Это объявление не означает, что опасность миновала. Это не значит, что жизнь возвращается к нормальной жизни", - сказал премьер-министр Стефан Лофвен.

Напомним, что согласно последним данным, в стране зарегистрировано около 42 000 подтвержденных случаев COVID-19 и более 4500 случаев смерти. Швеция призывает людей следовать официальным рекомендациям и вести себя ответственно, и не вводит жесткий карантин.