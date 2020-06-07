В Нью-Йорке отменили комендантский час

Комендантский час отменяется в Нью-Йорке в связи с переходом протестов в мирное русло, сообщил мэр города Билл де Блазио на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вчера и прошлой ночью жители нашего города показали себя наилучшим образом", - написал глава Нью-Йорка.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.